El zuliano Jackson Chourio conectó su cuadrangular 20 de la actual temporada este miércoles 10 de septiembre en la derrota 3-6 de Cerveceros de Milwaukee ante Rangers de Texas.

Chourio la sacó en la parte alta del primer episodio por la banda izquierda ante los envíos del lanzador derecho Merrill Kelly para aumentar la ventaja de su equipo a 2-0.

Es el segundo año consecutivo llegando a esta cifra y está a dos bases robadas del 20-20, hazaña que ya logró en la campaña pasada.

Los Cerveceros de Milwaukee son líderes de la División Central de la Liga Nacional con récord de 89 triunfos y 58 reveses.

¡20 JONRONAZOS en la temporada para Jackson Chourio! 💥 pic.twitter.com/Ny4j4J9voD — MLB Español (@mlbespanol) September 10, 2025

Noticia al Día