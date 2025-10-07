Martes 07 de octubre de 2025
Jackson Chourio hace historia en la postemporada de Grandes Ligas con apenas 21 años

En dos compromisos, el zuliano ha sido héroe de su equipo

Por Daniel García

Jackson Chourio hace historia en la postemporada de Grandes Ligas con apenas 21 años
Foto: MLB
Con solo 21 años de edad, el jardinero zuliano Jackson Chourio está escribiendo su propia historia en la postemporada de las Grandes Ligas. Su inicio arrollador lo posiciona como uno de los talentos más prometedores de su generación.

En sus primeros cinco juegos de playoffs, Chourio ha conectado 10 imparables, 3 jonrones y ha impulsado 9 carreras. Este rendimiento lo coloca en un grupo selecto de peloteros que han brillado en instancias decisivas a una edad tan temprana. De hecho, solo Carlos Beltrán había logrado cifras similares en sus primeras apariciones de postemporada.

Además, Chourio se convirtió en el octavo jugador en la historia de la MLB en conectar tres o más cuadrangulares en playoffs antes de cumplir los 22 años, consolidando su nombre junto a figuras legendarias que marcaron época en octubre.

Su impacto no solo se refleja en los números. La energía, determinación y madurez que aporta en cada turno al bate, jugada defensiva y celebración en el dugout evidencian su capacidad para asumir el protagonismo en el escenario más exigente del béisbol mundial.

Actualmente, Jackson Chourio representa el nuevo rostro del talento venezolano en las Grandes Ligas. Su desempeño en esta postemporada reafirma el potencial de una generación que sigue elevando el nombre del país en el diamante internacional.

