Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

El jardinero venezolano Jackson Chourio se reporta en óptimas condiciones físicas para reaparecer esta noche en la alineación de los Cerveceros, cuando se dispute el segundo juego de la Serie Divisional en el American Family Field.

Chourio encendió la ofensiva en el primer encuentro con una actuación histórica, pero debió abandonar el terreno tras sentir molestias en el tendón de la corva. Aunque su presencia para esta noche aún no está confirmada, fue el propio pelotero quien despejó dudas en rueda de prensa: “Estamos esperando, pero físicamente me siento muy bien y sé que puedo seguir compitiendo”, expresó con firmeza el zuliano de 21 años, destacando que su salida fue por precaución.

El mánager Pat Murphy, por su parte, aseguró que la decisión final se tomará en el último momento, evaluando la evolución del jugador antes del inicio del compromiso.

Chourio vive su segunda postemporada y ya dejó huella, se convirtió en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres imparables en los dos primeros innings de un juego de postemporada de la franquicia lupulosa.

Lee también: Águilas del Zulia completa su primera semana de prácticas con la llegada del mánager Lipso Nava