Lunes 06 de octubre de 2025
Deportes

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

El pelotero zuliano afirma estar listo para el segundo duelo ante Cachorros

Por Daniel García

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional
Foto: Agencias
El jardinero venezolano Jackson Chourio se reporta en óptimas condiciones físicas para reaparecer esta noche en la alineación de los Cerveceros, cuando se dispute el segundo juego de la Serie Divisional en el American Family Field.

Chourio encendió la ofensiva en el primer encuentro con una actuación histórica, pero debió abandonar el terreno tras sentir molestias en el tendón de la corva. Aunque su presencia para esta noche aún no está confirmada, fue el propio pelotero quien despejó dudas en rueda de prensa: “Estamos esperando, pero físicamente me siento muy bien y sé que puedo seguir compitiendo”, expresó con firmeza el zuliano de 21 años, destacando que su salida fue por precaución.

El mánager Pat Murphy, por su parte, aseguró que la decisión final se tomará en el último momento, evaluando la evolución del jugador antes del inicio del compromiso.

Chourio vive su segunda postemporada y ya dejó huella, se convirtió en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres imparables en los dos primeros innings de un juego de postemporada de la franquicia lupulosa.

Temas:

Noticias Relacionadas

Al Dia

La Guardia Suiza, protectora del Papa, viste nuevo uniforme

Se trata de un atuendo que se usará en eventos especiales y ceremonias oficiales; es una actualización de un atuendo anterio
Al Dia

Águilas del Zulia completa su primera semana de prácticas con la llegada del mánager Lipso Nava

El estratega zuliano acudió este lunes para tomar las riendas del cuadro rapaz
Deportes

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Con esta derrota, los Yankees necesitan ganar los próximos tres juegos para seguir vivos en la postemporada
Deportes

El venezolano Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

Borregales, nacido en Caracas y que se mudó a Estados Unidos con dos años, había concretado sus dos anotaciones previas en el duelo, para sumar cinco de seis anotaciones antes de la patada decisiva que puso cifras definitivas en favor de Patriots

