Jackson Chourio se fue para la calle en su retorno a las Grandes Ligas

El jardinero zuliano Jackson Chourio volvió al terreno de juego para convertirse en protagonista en el triunfo de su equipo. Tras superar una lesión que lo mantuvo fuera desde el 29 de julio, el marabino conectó su jonrón número 18 de la temporada, rompiendo el empate y guiando a los Cerveceros de Milwaukee a una victoria 4-1 sobre los Azulejos de Toronto.

El batazo de vuelta completa fue en el noveno capítulo ante el cerrador Jeff Hoffman, recorriendo 361 pies por el jardín derecho, y desatando la euforia en el American Family Field, donde marcó su retorno para demostrar que es una de las promesas más sólidas del beisbol mayor.

El zuliano terminó la jornada de 4-2, con una anotada y una impulsada, demostrando que su pausa no lo apagó. Su actuación fue seguida por otro cuadrangular de Christian Yelich, completando el back-to-back que selló el triunfo.