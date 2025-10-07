Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

Los Cerveceros de Milwaukee dieron un paso firme hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al imponerse 7-3 sobre los Cachorros de Chicago en el Juego 2 de la Serie Divisional (NLDS) de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El encuentro, disputado en el American Family Field, permitió a los locales tomar ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

El juego quedó marcado por un hecho inédito en la historia de la postemporada: ambos equipos conectaron jonrones de tres carreras en la primera entrada, un acontecimiento sin precedentes en los playoffs de la MLB. Seiya Suzuki abrió el marcador para los Cachorros con un cuadrangular de tres carreras, pero Andrew Vaughn respondió de inmediato en la parte baja del episodio con otro batazo de igual magnitud para empatar el compromiso.

La ofensiva de los Cerveceros se mantuvo activa con un jonrón solitario de William Contreras en la tercera entrada, seguido por otro vuelacerca de tres carreras de Jackson Chourio en el cuarto inning, quien, pese a una lesión en el tendón de la corva, selló la victoria con una actuación valiente y decisiva.

Desde el montículo, el bullpen de Milwaukee fue determinante al lanzar siete entradas y un tercio sin permitir carreras, luego de un inicio complicado del abridor Aaron Ashby. El novato Jacob Misiorowski brilló en relevo con tres entradas impecables, adjudicándose el triunfo y consolidando su papel en la rotación de postemporada.

Con esta victoria, los Cerveceros se colocan a solo un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, reafirmando su solidez como contendientes en la recta final de la temporada.

