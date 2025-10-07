Martes 07 de octubre de 2025
Deportes

Jackson Chourio selló victoria de Cerveceros ante Cachorros en la Serie Divisional

El zuliano fue clave en el triunfo de su equipo que toma ligera ventaja en la Serie Divisional

Por Daniel García

Foto: Agencias
Los Cerveceros de Milwaukee dieron un paso firme hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al imponerse 7-3 sobre los Cachorros de Chicago en el Juego 2 de la Serie Divisional (NLDS) de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El encuentro, disputado en el American Family Field, permitió a los locales tomar ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

El juego quedó marcado por un hecho inédito en la historia de la postemporada: ambos equipos conectaron jonrones de tres carreras en la primera entrada, un acontecimiento sin precedentes en los playoffs de la MLB. Seiya Suzuki abrió el marcador para los Cachorros con un cuadrangular de tres carreras, pero Andrew Vaughn respondió de inmediato en la parte baja del episodio con otro batazo de igual magnitud para empatar el compromiso.

La ofensiva de los Cerveceros se mantuvo activa con un jonrón solitario de William Contreras en la tercera entrada, seguido por otro vuelacerca de tres carreras de Jackson Chourio en el cuarto inning, quien, pese a una lesión en el tendón de la corva, selló la victoria con una actuación valiente y decisiva.

Desde el montículo, el bullpen de Milwaukee fue determinante al lanzar siete entradas y un tercio sin permitir carreras, luego de un inicio complicado del abridor Aaron Ashby. El novato Jacob Misiorowski brilló en relevo con tres entradas impecables, adjudicándose el triunfo y consolidando su papel en la rotación de postemporada.

Con esta victoria, los Cerveceros se colocan a solo un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, reafirmando su solidez como contendientes en la recta final de la temporada.

Lee también: Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Nacionales

Embajada de Venezuela en Panamá reanuda servicios consulares

En una publicación difundida el 6 de octubre a través de su cuenta en Instagram, la representación diplomática calificó la jornada como “emotiva, llena de alegría y reencuentro con nuestra comunidad venezolana”, en el marco de la entrega de pasaportes y prórrogas previamente tramitadas
Al Dia

Los zulianos Santiago Quintero y Axel Gómez lograron plata para Venezuela en el relevo 4×400 del Panamericano Sub-20

La destacada actuación de los atletas regionales les permite sellar su clasificación en el mundial de la categoría en Oregón, Estados Unidos
Deportes

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

El pelotero zuliano afirma estar listo para el segundo duelo ante Cachorros
Al Dia

Joselyn Brea corrió en la Gatorade Caracas Rock con siete meses de embarazo

La ganadora fue su hermana Edymar Brea, quien cruzó la meta con un tiempo de 34 minutos y tres segundos


