Jalen Hurts se llevó el MVP del Super Bowl LIX

Jalen Hurts, mariscal de campo de Philadelphia Eagles, alcanzó este domingo el galardón de Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX en el que su equipo superó 40-22 a Kansas City Chiefs.

Es el primer MVP en la carrera del pasador de 26 años que brilló en el duelo realizado en el Caesars Superdome de New Orleans, Luisiana.

Pasó para 221 yardas y dos anotaciones. Por tierra sumó 72 yardas y un touchdown.

Hurts llegó a 10 anotaciones por tierra en playoffs, el máximo número en la historia de la NFL; supera a figuras como Steve Young, que tuvo ocho; y a Josh Allen, Patrick Mahomes y Tom Brady, con siete cada uno.

Jalen Hurts tuvo números espectaculares en la temporada 2024. Pasó para 2.903 yardas y 18 anotaciones; por tierra acumuló 630 yardas y 14 touchdowns, 32 anotaciones en total.

Su desempeño en playoffs mantuvo ese ritmo explosivo con 726 yardas por pase y cinco anotaciones; por acarreo acumuló 194 yardas y cinco touchdowns.

Noticia al Día / EFE

