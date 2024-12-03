James Harden es el segundo jugador de NBA en alcanzar los 3000 triples

James Harden se convirtió en el segundo jugador de NBA en alcanzar los 3.000 triples a lo largo de su carrera. El destacado base de Clippers de Los Ángeles, se unió a Stpehen Curry como los únicos jugadores en la historia en llegar a esta hazaña.

“Es otro de esos logros que nunca se dan por sentados. La cantidad de trabajo que he puesto, incontables días y noches en los que me he esforzado, mucha gente no lo ve, pero los resultados se dan, así que estoy agradecido”, expresó el base en declaraciones tomadas de NBA.com.

El estelar jugador estadounidense de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, comanda el departamento de manera sólida con 3,810 triples hasta la fecha.

Lee también: La MLB estudia la implementación de una regla para bateadores estelares