James Rodríguez lidera la convocatoria de Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay

El mediocampista James Rodríguez y el extremo Luis Díaz lideran la convocatoria de Colombia para los partidos de las jornadas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Brasil y Paraguay.
El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo visitará el 20 de marzo a Brasil en el estadio Mané Garrincha de Brasilia y recibirá cinco días después, el 25, a Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla.
Los cafeteros son cuartos con 19 puntos y necesitan cinco unidades para asegurarse su cupo a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
Yerry Mina Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré son otros nombres resonantes en esta convocatoria.
