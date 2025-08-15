Viernes 15 de agosto de 2025
Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Con esta victoria, Sinner se convirtió en el quinto jugador masculino de este siglo en tener 25 triunfos consecutivos en cancha dura

Por Christian Coronel

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati
El italiano y número uno del mundo, Jannik Sinner, derrotó por parciales de 6-0 y 6-2 al canadiense Félix-Auger Aliassime este jueves 14 de agosto para clasificar a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.

Con esta victoria, Sinner se convirtió en el quinto jugador masculino de este siglo en tener 25 triunfos consecutivos en cancha dura, por detrás de Roger Federer (56), Novak Djokovic (35), Andy Murray (28) y Rafa Nadal (26).

Además, llegó a nueve victorias al hilo en Cincinnati y a 11 triunfos consecutivos en general, siendo uno de los grandes favoritos para llevarse el US Open (próximo y último Grand Slam del año).

El campeón defensor ahora deberá enfrentar al francés Terence Amanece en la próxima instancia del torneo, donde buscará meterse de nuevo en la final.

Familiares de Nerio Palmar, “El Papá de Amparo”, piden justicia por su homicidio

El ciudadano fue atropellado en la C-2 el pasado 25 de junio y pereció en el lugar

Deportes

Juegos Panamericanos Junior: El venezolano Alberto Torres ganó la medalla de plata en ciclismo de pista

Se convirtió en el único atleta criollo en lograr una presea durante el quinto día de los juegos en el velódromo techado del Comité Olímpico Paraguayo
Deportes

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

William Contreras lidera a los receptores de las Grandes Ligas en juegos como titular (99) y se ubica segundo en innings recibidos (860.1)
Zulia

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Resaltó el primer mandatario regional que la obra comprende limpieza, desmalezamiento, recuperación de cercas perimetrales, identificación de tanquillas, iluminación y revisión de transformadores para reemplazarlos en caso de que sea necesario. Agregó que su equipo de trabajo también evaluará el gimnasio cubierto a fin de repotenciar el sistema de aires acondicionados y otras deficiencias.

