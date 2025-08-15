Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

El italiano y número uno del mundo, Jannik Sinner, derrotó por parciales de 6-0 y 6-2 al canadiense Félix-Auger Aliassime este jueves 14 de agosto para clasificar a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.

Con esta victoria, Sinner se convirtió en el quinto jugador masculino de este siglo en tener 25 triunfos consecutivos en cancha dura, por detrás de Roger Federer (56), Novak Djokovic (35), Andy Murray (28) y Rafa Nadal (26).

Además, llegó a nueve victorias al hilo en Cincinnati y a 11 triunfos consecutivos en general, siendo uno de los grandes favoritos para llevarse el US Open (próximo y último Grand Slam del año).

El campeón defensor ahora deberá enfrentar al francés Terence Amanece en la próxima instancia del torneo, donde buscará meterse de nuevo en la final.

Lee también: Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Excited to be back in the semifinals 🤝🏻 @CincyTennis pic.twitter.com/ckOY61PpST — Jannik Sinner (@janniksin) August 15, 2025

Noticia al Día