Jannik Sinner anunció que no jugará el Masters 1000 de París

El italiano y número uno del ranking ATP, Jannik Sinner, anunció a través de sus redes sociales, que no jugará el Masters 1000 de París tras contraer un virus.

"Este no es un anuncio fácil de hacer. Mi equipo y yo llegamos temprano para prepararnos lo mejor posible, pero desafortunadamente comencé a sentirme mal durante el entrenamiento y fui al médico el domingo" fueron algunas de sus palabras.

También expresó: "Resulta que he contraído un virus. Me siento mejor ahora, pero todavía no estoy preparado para competir aquí en París. Tenía muchas ganas de que llegara este torneo, así que es, cuanto menos, decepcionante. Por ahora, me estoy centrando en la recuperación y en volver al 100%. ¡Mi objetivo será volver más fuerte a Turín!

Sinner viene de ganar el Australian Open y el US Open en 2024, confirmando que es el tenista en mejor forma, junto al español Carlos Alcaraz (conquistó Roland Garros y Wimbledon).

