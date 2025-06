Jannik Sinner conquistó su segundo Grand Slam al coronarse en el US Open

El italiano y número uno del ranking ATP, Jannik Sinner, derrotó este domingo 6-3, 6-4 y 7-5 al estadounidense Taylor Fritz para conquistar el US Open 2024.

Sinner fue ampliamente superior a su rival en esta final, aunque en el tercer set (gracias al empuje del público), parecía que Fritz podía forzar a un cuarto set. Cabe destacar que desde 2003 no hay estadounidenses ganadores de ‘majors’. En ese año, Andy Roddick se quedó con el US Open.

Con esto, el número uno del mundo gana el segundo Grand Slam de su carrera, luego de proclamarse campeón en el Australian Open de este mismo año.

"Este título significa mucho para mí. El último período de mi carrera no fue nada fácil. He ido día a día, creyendo en mí, que pienso que es lo más importante en todos los deportes. Estoy muy orgulloso. En este torneo me he dado cuenta de lo fundamental que es esa fortaleza mental y el equipo" fueron las palabras del italiano.

Al final, Jannik celebró su éxito tímidamente con su novia, la tenista rusa Anna Kalinskaya, y con su equipo, mientras que el legendario Andre Agassi le entregó la copa.

Jannik Sinner dedicates his US Open title to his aunt ❤️‍? pic.twitter.com/E2YTjGSRUf — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

