Jannik Sinner superó a Novak Djokovic en esta impresionante estadística

El italiano Jannik Sinner superó a Novak Djokovic y ahora es el cuarto jugador con más semanas seguidas (54) como número uno en su primera etapa en lo más alto.
Djokovic, quien es ganador de 24 Grand Slams, acumuló 53 semanas desde su debut, en Wimbledon 2011, hasta que lo perdiese en Wimbledon 2012.
Cabe destacar que por delante del italiano solo quedan Lleyton Hewitt (75 semanas), Jimmy Connors (160) y Roger Federer (líder con la astronómica cifra de 237).
