Jannik Sinner superó a Novak Djokovic en esta impresionante estadística

El italiano Jannik Sinner superó a Novak Djokovic y ahora es el cuarto jugador con más semanas seguidas (54) como número uno en su primera etapa en lo más alto.

Djokovic, quien es ganador de 24 Grand Slams, acumuló 53 semanas desde su debut, en Wimbledon 2011, hasta que lo perdiese en Wimbledon 2012.

Cabe destacar que por delante del italiano solo quedan Lleyton Hewitt (75 semanas), Jimmy Connors (160) y Roger Federer (líder con la astronómica cifra de 237).

Lee también: Chelsea doblegó a Los Angeles FC en el Mundial de Clubes: David Martínez tuvo minutos

Jannik Sinner passes Novak Djokovic as the man with the 4th longest first stint as world #1 in the history of the ATP singles rankings.



1. Roger Federer – 237 weeks.



2. Jimmy Connors – 160 weeks.



3. Lleyton Hewitt – 75 weeks.



𝟒. 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 𝟓𝟒… pic.twitter.com/7Xvll25fRd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 16, 2025

Noticia al Dia