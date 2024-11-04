Javier Pastore se retira del fútbol por problemas físicos

El futbolista argentino Javier “El Flaco” Pastore anunció que no podrá volver a las canchas producto de problemas en su cadera que lo aquejan desde hace meses, motivo por el que decidió someterse a operaciones a mediados del presente año.

El mediocampista de 35 años no ve minutos desde el primer semestre del 2023, lo cual ha mermado considerablemente su físico, impidiéndole seguir compitiendo al más alto nivel.

“Dejé una puerta abierta para ver cómo me sentía, pero me gustaría antes de junio anunciar mi retiro”. El punto de inflexión fue cuando mi hijo me pedía salir al jardín a patear la pelota y no podía levantarme del sillón”. Subrayó Pastore.

De esta manera, Pastore finaliza su carrera profesional de 16 años, militando en siete equipos: Talleres, Huracán, Palermo, París Saint Germain, Roma, Elche y Qatar S.C. En su carrera en clubes contabilizó 75 goles y 85 asistencias en 448 partidos.

Con la selección argentina disputó 29 partidos, anotando dos goles y dando cinco asistencias. Participó en cuatro torneos: Mundial 2010, Copa América 2011, Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016. Se destaca su ausencia durante el periodo del entrenador Alejandro Sabella, perdiéndose el subcampeonato de “la albiceleste” en el Mundial Brasil 2014.

Noticia Al Día/TycSports

Fernando Luzardo/Pasante