Javier Tebas: “el victimismo del Madrid es exagerado"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha emitido duras críticas contra el plantel del Real Madrid por no asistir a la gala del Balón de Oro, celebrada el lunes 28 de octubre en París, Francia, calificando la ausencia del conjunto blanco como “victimismo exagerado”.

"Soy hincha del Madrid. Los valores importantes de este club son ser un caballero y dar la mano cuando se pierde. Creo que hace tiempo que el Real Madrid perdió esa mentalidad. Tendrían que haber ido a la ceremonia y no cuestionar el sistema de France Football, que es transparente, con 100 periodistas votando. El victimismo del Real Madrid no tiene por qué serlo y es exagerado. No sé hacia dónde van. Esta falta de elegancia también la vivimos en España", aseveró Tebas en una entrevista en L’Equipe.

Según la máxima autoridad de la primera división de la liga española, la no presentación del conjunto blanco constituye una falta de ética y reconocimiento hacia el resto de los equipos y jugadores, quienes también batallaron fuertemente para ser nominados en los diferentes premios entregados en la capital francesa.

El pasado lunes, el jugador del Manchester City, Rodri Hernández, ganó con polémica la presea dorada correspondiente a la temporada 2023-2024, venciendo a otros aspirantes como Vinícius Junior, Jude Bellingham, y Dani Carvajal, jugadores del Real Madrid.

Lee también: Estos son los equipos con más balones de oro

Noticia Al Día/Balón de Oro

Fernando Luzardo/Pasante