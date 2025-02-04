Javier Tebas responde con dureza al comunicado del Real Madrid sobre los árbitros

La polémica entre el Real Madrid y el arbitraje español ha sumado un nuevo capítulo con la respuesta de Javier Tebas al comunicado emitido por el club blanco. Tras la queja formal presentada por el equipo presidido por Florentino Pérez, el presidente de LaLiga ha utilizado sus redes sociales para criticar la postura del Madrid y recordar su oposición a un cambio en el sistema arbitral en el pasado.

Tebas publicó un tuit en el que señala la aparente contradicción del Real Madrid al quejarse ahora del arbitraje, cuando en abril de 2023, según él, se opusieron a una reforma del sistema arbitral en España:

"No me ha sorprendido en absoluto la carta de Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español. Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones".

Estas palabras han encendido aún más la polémica sobre el arbitraje en el fútbol español.

