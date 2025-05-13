Lunes 18 de agosto de 2025
Jayson Tatum se sometió a una cirugía para reparar su tendón de Aquiles

Se espera que la figura de Boston se pierda, incluso, gran parte de la próxima temporada de la NBA

Por Christian Coronel

Jayson Tatum se sometió a una cirugía para reparar su tendón de Aquiles
Jayson Tatum, estrella de los Celtics de Boston, se sometió a una cirugía para reparar su rotura del tendón de Aquiles derecho, según informó el equipo este martes 13 de mayo.

"Jayson Tatum se sometió a una cirugía exitosa para reparar una rotura del tendón de Aquiles derecho. No hay una fecha de regreso disponible, pero se espera que se recupere por completo. Se proporcionarán más informaciones cuando sea necesario ", expresó el comunicado.

Cabe destacar que Tatum sufrió la dura lesión durante el cuarto partido de las semifinales de Conferencia Este de la NBA entre los Celtics de Boston (actuales campeones) y los Pacers de Indiana.

Se espera que la figura de Boston se pierda, incluso, gran parte de la próxima temporada del mejor baloncesto del mundo.

