Jazz triunfó como local para empañar la llegada de Butler a los Warriors

Los Warriors de Golden State se vieron superados por Jazz de Utah, equipo que triunfó en su territorio con marcador de 131-128. El conjunto de la bahía no pudo celebrar la llegada de Jimmy Butler, más reciente refuerzo de temporada.

Utah despertó de repente con una estampida en el desenlace hasta colocarse por delante con un triple de Keyonte George con 25 segundos por jugarse (129-126) después de un enorme parcial de 18-4.

Tras el duelo de tiros libres, los Warriors tuvieron posesión con 9.2 segundos para forzar la prórroga con un triple, pero Stephen Curry y Draymond Green no se entendieron y la victoria se quedó en Utah.

Curry (32 puntos y siete asistencias) y Jordan Clarkson (31 puntos) fueron los mejores de Warriors (25-25) y Jazz (12-37), respectivamente.

Noticia al Día / EFE

