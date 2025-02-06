Martes 19 de agosto de 2025
Deportes

Jazz triunfó como local para empañar la llegada de Butler a los Warriors

Los Warriors de Golden State se vieron superados por Jazz de Utah, equipo que triunfó en su territorio con marcador…

Por Daniel García

Jazz triunfó como local para empañar la llegada de Butler a los Warriors
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Warriors de Golden State se vieron superados por Jazz de Utah, equipo que triunfó en su territorio con marcador de 131-128. El conjunto de la bahía no pudo celebrar la llegada de Jimmy Butler, más reciente refuerzo de temporada.

Utah despertó de repente con una estampida en el desenlace hasta colocarse por delante con un triple de Keyonte George con 25 segundos por jugarse (129-126) después de un enorme parcial de 18-4.

Tras el duelo de tiros libres, los Warriors tuvieron posesión con 9.2 segundos para forzar la prórroga con un triple, pero Stephen Curry y Draymond Green no se entendieron y la victoria se quedó en Utah.

Curry (32 puntos y siete asistencias) y Jordan Clarkson (31 puntos) fueron los mejores de Warriors (25-25) y Jazz (12-37), respectivamente.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Cristiano Ronaldo celebró en grande sus 40 años

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela recibió 226 mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla de Rusia

Venezuela recibió 226 mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla de Rusia

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Noticias Relacionadas

Deportes

La conmovedora historia detrás del jonrón de Yohel Pozo con bate decorado por niños hospitalizados

El grandeliga marabino fue artífice de una causa noble durante el Players Weekend
Deportes

La conmovedora historia detrás del jonrón de Yohel Pozo con bate decorado por niños hospitalizados

El grandeliga marabino fue artífice de una causa noble durante el Players Weekend
Deportes

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

La selección nacional con plantilla definida alcanzó la victoria ante el anfitrión del próximo AmeriCup
Deportes

Rob Manfred propone expandir y reorganizar estructura geográfica en las Grandes Ligas

El comisionado de MLB habló de aumentar a 32 franquicias y reorganizar la estructura geográfica del campeonato

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025