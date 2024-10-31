Jefferson Savarino es el cuarto venezolano en disputar una final de Copa Libertadores

Botafogo accedió este miércoles 30 de octubre a su primera final de Copa Libertadores tras eliminar a Peñarol (6-3 en el global).

Con esto, el venezolano Jefferson Savarino se convertirá en el cuarto venezolano en disputar una final de Copa Libertadores de América.

Antes lo hicieron Rafael Dudamel con Deportivo Cali (1999), Alejandro Guerra con Atlético Nacional (2016) y Yeferson Soteldo con Santos (2020).

Asimismo, el único de ellos que logró levantar este trofeo fue Alejandro "Lobito" Guerra, quien además de ser campeón fue nombrado MVP del torneo.

El criollo acumula en la actual competición tres goles y tres asistencias en diez partidos (todos como titular). Han sido 784 minutos en total.

Botafogo buscará su primer campeonato de América ante Atlético Mineiro el próximo 30 de noviembre en el estadio Más Monumental.

Lee también: Águilas del Zulia se reencuentra con la victoria al vencer a Cardenales de Lara en casa

🇻🇪 Solo 4 venezolanos han avanzado a una final de Libertadores:



🇨🇴 Rafael Dudamel en 1999 con Dep. Cali

🇨🇴 Alejandro Guerra en 2016 con Atl. Nacional (CAMPEÓN Y MVP)

🇧🇷 Yeferson Soteldo en 2021 con Santos (ed 2020)

🇧🇷 Jefferson Savarino en 2024 con Botafogo pic.twitter.com/EJVTTS5SmP — Idioma Futve (@idiomafutve) October 31, 2024

Noticia al Dia