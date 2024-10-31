Jefferson Savarino estaría en la mira de tres equipos españoles

El venezolano Jefferson Savarino, quien acaba de clasificar a la final de Copa Libertadores con Botafogo, estaría en la mira de Real Betis, Sevilla y Villarreal.

Savarino acumula 10 goles y 11 asistencias en 46 partidos y es una de las máximas figuras de su club y del Brasileirao (Botafogo es el actual líder del fútbol brasileño).

A su vez, es candidato para llevarse el premio MVP de la Copa Libertadores, donde su equipo busca su primer título. Su compatriota Alejandro "Lobito" Guerra lo hizo en 2016 con Atlético Nacional.

Betis, Villarreal y Sevilla enfrentan desafíos competitivos en LaLiga y competiciones europeas, por lo que sumar a un jugador del perfil de Savarino fortalecería sus estrategias de cara a la segunda mitad de la campaña.

🇻🇪 Jefferson Savarino se cotiza al alza en Europa. El mediocampista de 27 años llamó la atención de Sevilla, Valencia y Villarreal.



⚠️ El futbolista ‘Vinotinto’ tiene contrato con Botafogo y tiene el reto más grande a la vuelta de la esquina, la final de la Copa Libertadores.… pic.twitter.com/aSQnhx5tNn — Samuel Vargas (@SVargasOK) October 31, 2024

