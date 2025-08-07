Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

El volante zuliano Jefferson Savarino fue protagonista en la victoria de Botafogo por 1-0 ante RB Bragantino, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil 2025, sellando así la clasificación del cuadro fogao a la siguiente fase del torneo.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 55, cuando Savarino conectó un potente derechazo imposible de detener para el guardameta rival. Con este gol, el vinotinto suma cuatro anotaciones y cinco asistencias en lo que va de temporada con su club, donde continúa consolidándose como pieza clave en el esquema del técnico portugués Artur Jorge.

El duelo, disputado en el estadio Nabi Abi Chedid, estuvo marcado por la intensidad y la presión ofensiva de Botafogo, que logró neutralizar los intentos de reacción del equipo local. En los minutos finales, RB Bragantino sufrió dos expulsiones que condicionaron su cierre de partido, quedando con nueve jugadores en cancha.

Con este resultado, Botafogo avanza a los cuartos de final con marcador global de 3-0. El sorteo de la siguiente fase se realizará el próximo martes, y los partidos están programados para las semanas del 27 de agosto y el 11 de septiembre.

