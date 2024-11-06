Jefferson Savarino sigue con su buena racha y anotó un golazo en el Brasileirao

El venezolano Jefferson Savarino anotó un golazo y repartió una asistencia en la victoria de Botafogo 3-0 ante Vasco da Gama por otra jornada del Brasileirao.

El zuliano igualó a Yeferson Soteldo como los venezolanos con más goles en la historia del Brasileirao. Ambos cuentan con 19 goles en dicho torneo. El podio lo completa Rómulo Otero que actualmente cuenta con 17.

El resto de los goles fueron aportados por Luiz Henrique André Rosa da Silva y Júnior Santos. A su vez, João Victor fue expulsado.

Con este resultado, Botafogo sigue siendo el líder indiscutible del fútbol brasileño a seis puntos de Palmeiras, su más inmediato perseguidor.

Hay que destacar que el conjunto del criollo clasificó a la final de la Copa Libertadores de América tras eliminar a Peñarol. Asimismo, Atlético Mineiro lo espera en la final.

