Jérôme Rothen sobre rendimiento de Mbappé: “Es una carga, un lastre”

El exfutbolista francés, Jérôme Rothen, ha emitido duras críticas contra su compatriota Kylian Mbappé por el bajo nivel mostrado en el inicio de temporada con el Real Madrid.

“Mbappé está haciendo cosas que son todo lo contrario de lo que requiere el juego. Esto genera más egos en el vestuario. Es una carga, un lastre”, expresó Rothen.

De esta forma, incrementan los cuestionamientos de parte de periodistas, fanáticos y exjugadores a Mbappé, por no mostrar el nivel que se esperaba de él cuando fichó con el club merengue el pasado junio.

Vale remarcar que el fichaje de Mbappé por el Real Madrid generó muchas expectativas en los seguidores del club, debido a la suma de una pieza estrella a su nómina, formando los llamados “nuevos galácticos”. Sin embargo, los resultados no han sido los mejores para los de Carlo Ancelotti, así como lo mostrado por el atacante francés, que sigue sin convencer a la afición madridista.

Noticia Al Día/Diario AS

Fernando Luzardo/Pasante