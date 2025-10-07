Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

El delantero venezolano Jesús Ramírez continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del fútbol europeo, al posicionarse como líder goleador de la Primeira Liga de Portugal en la temporada 2025-2026.

Con seis anotaciones en ocho partidos, el atacante del Clube Desportivo Nacional ha demostrado un rendimiento sobresaliente que lo ubica en la cima de la tabla de artilleros.

Su más reciente actuación, fue un doblete decisivo que aseguró la victoria de su equipo, reforzando su impacto en la competencia. Su notable racha goleadora ha captado la atención de la selección nacional, que lo ha incluido a Ramírez en la convocatoria oficial para los próximos encuentros amistosos ante Argentina y Belice.