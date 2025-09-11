Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

El experimentado receptor venezolano Jesús Sucre fue dejado en libertad por los Tigres de Aragua este jueves 11 de septiembre, luego e disputar la tempo 2024-25 de la LVBP.

El nativo de Cumaná, Sucre, y quien tiene 37 años, estuvo involucrado en un cambio que envió a Sandy León a Águilas del Zulia durante junio de 2024.

Sucre ha disputado 15 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, donde ha defendido los uniformes de Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Caribes de Anzoátegui, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua.

