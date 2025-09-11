Jueves 11 de septiembre de 2025
Deportes

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Sucre ha disputado 15 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Por Christian Coronel

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El experimentado receptor venezolano Jesús Sucre fue dejado en libertad por los Tigres de Aragua este jueves 11 de septiembre, luego e disputar la tempo 2024-25 de la LVBP.

El nativo de Cumaná, Sucre, y quien tiene 37 años, estuvo involucrado en un cambio que envió a Sandy León a Águilas del Zulia durante junio de 2024.

Sucre ha disputado 15 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, donde ha defendido los uniformes de Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Caribes de Anzoátegui, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Gobernador Luis Caldera informa sobre un saldo 23 heridos y 482 viviendas afectadas tras explosión de fábrica en la zona industrial

Gobernador Luis Caldera informa sobre un saldo 23 heridos y 482 viviendas afectadas tras explosión de fábrica en la zona industrial

Jackson Chourio conectó su cuadrangular 20 de la actual temporada

Jackson Chourio conectó su cuadrangular 20 de la actual temporada

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

Leo Rivas fue el héroe de Marineros para dejar en el terreno a Cardenales

Leo Rivas fue el héroe de Marineros para dejar en el terreno a Cardenales

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano

La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano

Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

Médico palestino boliviano atrapado en Gaza pide ayuda: “Quiero que mis hijos sigan con vida”

Médico palestino boliviano atrapado en Gaza pide ayuda: “Quiero que mis hijos sigan con vida”

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Polonia

Polonia "no se asustará ante los drones rusos": Aseguró el presidente Karol Nawrocki

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Tragedia en San Francisco: Se desconoce la cantidad de fallecidos y heridos tras explosión en la zona industrial

Tragedia en San Francisco: Se desconoce la cantidad de fallecidos y heridos tras explosión en la zona industrial

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Más de 35 personas han sido atendidos y esperemos no haya víctimas dentro de la empresa": Secretaria de Gobierno del Zulia Ángela Fernández

Según el vigilante de la empresa, la mayoría de los trabajadores lograron salir a tiempo, lo que aumenta la esperanza de que no haya víctimas fatales.
Deportes

Leo Rivas fue el héroe de Marineros para dejar en el terreno a Cardenales

Este significó el segundo estacazo del criollo en la presente temporada, en la que suma 21 imparables y nueve impulsadas en 73 turnos al bate
Deportes

Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

García hizo su segunda apertura tras estar fuera más de dos años mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John
Deportes

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

Bolivia deberá luchar por mantenerse en el repechaje y clasificar al Mundial el próximo mes de marzo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025