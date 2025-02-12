Jesús Valenzuela será el árbitro principal en la vuelta de la Recopa Sudamericana

El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal en el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana entre Botafogo y Racing, el cual se llevará a cabo el jueves 27 de febrero en el estadio Nilson Santos.
Jorge Urrego (Asistente 1), Tulio Moreno (Asistente 2) y Juan Soto (VAR) serán sus acompañantes en este duelo que presenta al campeón de Copa Libertadores y al de Copa Sudamericana.
Valenzuela es considerado uno de los mejores árbitros del mundo y ha estado presente en grandes encuentros de torneos importantes, como por ejemplo de Copa del Mundo.
