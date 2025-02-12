Jesús Valenzuela será el árbitro principal en la vuelta de la Recopa Sudamericana

El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal en el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana entre Botafogo y Racing, el cual se llevará a cabo el jueves 27 de febrero en el estadio Nilson Santos.

Jorge Urrego (Asistente 1), Tulio Moreno (Asistente 2) y Juan Soto (VAR) serán sus acompañantes en este duelo que presenta al campeón de Copa Libertadores y al de Copa Sudamericana.

Valenzuela es considerado uno de los mejores árbitros del mundo y ha estado presente en grandes encuentros de torneos importantes, como por ejemplo de Copa del Mundo.

Lee también: El circuito de Montmeló renovó su contrato en la MotoGP

𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒂́𝒓𝒃𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 en la 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗽𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟱 🇻🇪



Jesús Valenzuela (Árbitro), Jorge Urrego (Asistente 1), Tulio Moreno (Asistente 2) y Juan Soto (VAR) formarán parte del equipo arbitral del partido de vuelta en la CONMEBOL Recopa 2025.



🤝… pic.twitter.com/mOxhdhBcXf — FVF (@FVF_Oficial) February 12, 2025

Noticia al Dia