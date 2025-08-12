Martes 12 de agosto de 2025
Deportes

Jheraldine González, referencia zuliana en el fisicoculturismo nacional

La zuliana destaca entre las mejores exponentes de la disciplina nacional

Por Daniel García


Foto: Cortesía
Trabajo, esfuerzo y disciplina de triunfo definen a Jheraldine González, destacada fisicoculturista zuliana que se consolida como una de las referentes nacionales en su disciplina. Su constancia y entrega la han convertido en símbolo de inspiración para nuevas generaciones en el deporte venezolano.

González representó al Zulia en el Campeonato Nacional “A” de Fisicoculturismo y Fitness 2025, celebrado en Caracas, compitiendo en la Categoría Máster Unificada (30-39 años), donde logró un meritorio cuarto lugar entre atletas de alto nivel provenientes de todo el país.

La oriunda de Cabimas, compartió su historia con Noticia al Día, revelando los inicios de su carrera, retos superados y logros que hoy la posicionan entre las mejores del país.

Su amor por el fisicoculturismo va más allá de los trofeos, es una forma de vida que abraza con orgullo y determinación. Desde sus primeras competencias locales hasta sus recientes triunfos en certámenes nacionales, Jheraldine ha demostrado que la disciplina y la pasión son el motor de su éxito.

"Desde pequeña siempre me gustó ejercitarme. Y ya en 2021, cuando me convertí en entrenadora personal, me agradó la idea de entrar de lleno al fisicoculturismo y me preparé".

En su trayectoria deportiva, González siente que ha cumplido muchas de las metas que se propuso. Sin embargo, mantiene viva la ambición de seguir evolucionando como atleta y conquistar nuevos logros. “Me esforzaré aún más para crecer como competidora y alcanzar escenarios internacionales”, expresó con determinación

Asimismo, la zuliana compartió detalles de su rutina diaria, la cual incluye ejercicios ligeros en la mañana, el consumo de suplementos vitamínicos, sesiones de entrenamiento, seis comidas balanceadas y el descanso fundamental para su recuperación. “Generalmente, mis entrenamientos son extenuantes y varían de forma quincenal o mensual, según las instrucciones de mi preparador físico antes de cada competencia”, explicó.

Desde sus inicios en el fisicoculturismo, González se ha destacado en la categoría bikini fitness, disciplina que considera la más adecuada para sus características físicas. “Es una categoría bastante atlética y estilizada, pensada para mujeres delgadas, con un tono muscular moderado”, explicó, reafirmando su afinidad con los estándares técnicos y estéticos que exige esta modalidad.

La atleta regional es licenciada en Ciencias y Artes Navales, egresada de la Escuela Naval de Venezuela en La Guaira. Posteriormente, cursó un postgrado en Gerencia de Finanzas y Negocios, y complementó su formación académica con estudios especializados en el área deportiva. Cuenta con certificados y reconocimientos otorgados por la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, en conjunto con la Federación Venezolana de Fisicoculturismo, que avalan su preparación integral como atleta y profesional del deporte.

“Como atleta de alto rendimiento en el fisicoculturismo y entrenadora personal, animo a todas las mujeres que realmente aman el deporte y el gimnasio a que se atrevan a dar el paso hacia el fisicoculturismo. Con la guía de buenos preparadores, sí se puede lograr. Yo lo hice a mis 34 años y logré posicionarme entre las mejores del país.", finalizó.

Por último, mencionó que sus logros son gracias a la ayuda de Dios, sus seres queridos, el apoyo de su querida Cabimas, entrenadores y preparadores (Alison Zambrano y Ronney Boutto) , quienes desde el principio han creído en el talento y disciplina de Jheraldine

