Jhonattan Vegas sella su clasificación al BMW Championship

El golfista venezolano Jhonattan Vegas sigue consolidando su presencia en la élite del golf internacional tras avanzar a la segunda fase de los playoffs de la FedExCup, luego de una destacada actuación en el FedEx St. Jude Championship.
Vegas finalizó en el puesto 14 del torneo disputado en Memphis, asegurando así su clasificación al BMW Championship, evento que reúne a los 50 mejores golfistas de la temporada del PGA Tour. Este logro representa un paso firme hacia el TOUR Championship, última parada del circuito y escenario reservado para los 30 más destacados del año.
La clasificación de Jhonattan Vegas al BMW Championship reafirma su condición como uno de los mejores en la disciplina, donde también se consolida como el único latinoamericano en ascender a esta instancia.
Lee también: Shohei Ohtani marca la historia al lograr 40 jonrones en tres temporadas consecutivas de MLB