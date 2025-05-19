Jhonattan Vegas terminó como el mejor latino del Campeonato de la PGA

El estadounidense Scottie Scheffler conquistó este domingo el Campeonato de la PGA, el tercer «grande» de su carrera tras sus dos Masters de Augusta, dejando sin premio al español Jon Rahm, que, con una gran remontada, había momentáneamente igualado al estadounidense al mando del torneo.

Asimismo, el venezolano Jhonattan Vegas finalizó en la quinta posición como el mejor latino del campeonato.

En el Quail Hollow Club de Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.), Scheffler, de 28 años, llegaba a la ronda final como líder y terminó el torneo con un acumulado de once bajo par tras el par de este domingo.

Vegas consiguió un acumulado de cinco bajo par tras una última ronda de 72 golpes, uno sobre par. Terminó el torneo empatado en la quinta posición junto al estadounidense JT Poston y al canadiense Taylor Pendrith (-5).

El criollo había conseguido un brillante -7 en la vuelta de apertura, el pasado jueves, pero no logró mantener ese ritmo. Firmó un -1 el viernes, pero no pasó del dos sobre par y del uno sobre par este fin de semana.

Orgulloso por un gran resultado en el @pgachampionship. Muchas cosas positivas de estar en contención en un Major. Espero poder estar de vuelta en esa posición pronto. #VAMOSSS @lindsaycagroup @titleist @mlb #Top5 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/Z5sf7YiW9V — Jhonattan Vegas (@JhonattanVegas) May 19, 2025

Noticia al Dia / La Patilla