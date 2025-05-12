Jhonder Cádiz anotó gol en la eliminación de León a manos del Cruz Azul

El delantero venezolano Jhonder Cádiz anotó un gol este domingo 11 de mayo en la eliminación de León a manos de Cruz Azul por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX.

Cádiz recibió un gran pase del guardameta, y tras una muy buena jugada en la banda derecha, pudo disparar y fulminar al arquero rival para igualar las cosas transitoriamente.

Rivero y Echeverría (en contra) anotaron para Cruz Azul. De esta manera, "La Máquina" salió con la victoria 2-1 (5-3 en el global) para clasificar a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga MX.

Cádiz cerró la campaña con ocho goles y tres asistencias en 19 partidos, 12 de ellos como titular. Cabe destacar que Toluca – Tigres y Cruz Azul – América serán las semifinales de este certamen.

🇻🇪🔥 ¡Jhonder Cádiz pone a León de nuevo en partido! Impresionante asistencia del arquero y mejor definición.



🔵 Cruz Azul 1(4) – 🟢 Club León 1(3).

pic.twitter.com/BIViLnjb0K — Samuel Vargas (@SVargasOK) May 12, 2025

