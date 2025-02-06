Jimmy Butler pasa a los Warriors de Golden State

Este miércoles 5 de febrero, el estelar jugador estadounidense, Jimmy Butler, pasó a los Warriors de Golden State, en un cambio que involucra a tres jugadores del conjunto de la bahía.

El experimentado alero, de 35 años, llega de los Heat de Miami al cuadro de la Bahía por Andrew Wiggins, Dennis Schroder, Kyle Anderson y una primera ronda para el draft 2025.

Para llegar a los Warriors, Butler habría rechazado firmar opción de optar a un contrato de 52 millones la próxima temporada a cambio de firmar por dos años (hasta 2027) por 111 millones.

Lee también: Leones del Escogido avanzó a la final tras superar a Cardenales de Lara en la Serie del Caribe 2025