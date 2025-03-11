Jokic y los Nuggets tomaron venganza sobre Thunder

Los Nuggets de Denver se impusieron ante los Thunder de Oklahoma City con parciales de 140-127 desde el Paycom Center, en un intenso lunes de NBA con 12 partidos.

Solo 24 horas después de caer ante el Thunder (53-12), los Nuggets (42-23) se cobraron la venganza en Oklahoma con Nikola Jokic al borde de otro triple monumental (35 puntos con 15 de 20 en tiros, 18 rebotes y 8 asistencias).

Jamal Murray le apoyó con 34 puntos y seis asistencias y Michael Porter Jr aportó 17 puntos y seis rebotes en Denver, que recuperó el segundo puesto del Oeste tras la derrota de los Lakers (40-23).

Luguentz Dort (26 puntos con ochocientos de 14 en triples y siete rebotes), Shai Gilgeous-Alexander (25 puntos y siete asistencias) e Isaiah Hartenstein (20 puntos y siete rebotes) encabezaron a unos Thunder que habían ganado sus últimos siete encuentros.

Noticia al Día/EFE