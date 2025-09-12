Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

El futbolista venezolano de la Real Sociedad, Jon Aramburu, escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras caída de la Vinotinto y el fin del sueño mundialista.

"Es difícil encontrar las palabras después de un golpe tan duro, tal vez ni existan para describir cómo nos sentimos todos ahora. El martes vivimos la caída más grande de mi carrera y quizás la de muchos de mis compañeros, cuando tienes la expectativa tan alta y no se cumple, la herida parece tener fin y así estamos todos ahora", indicó Aramburu.

Por su parte, el lateral derecho expresó: "Gracias a los aficionados y perdón por fallarles en el momento más importante. Nos levantaremos, pelearemos y nos prepararemos una vez más, con todas las fuerzas para volver a defender esta bandera y llevarla al lugar donde se merece, por ustedes, por nosotros, por Venezuela".

Aramburu, una de las piezas clave en la selección nacional, también agradeció a Salomón Rondón y Tomás Rincón, quienes jugaron su último partido por Eliminatorias Sudamericanas (aunque "Salo" no ha confirmado que este haya sido su último premundial).

📝 Jon Mikel Aramburu



🗣️"El martes vivimos la caída más grande de mi carrera y quizás la de muchos de mis compañeros".



🗣️"Nos levantaremos, pelearemos y nos prepararemos una vez más, con todas las fuerzas para volver a defender esta bandera y llevarla al lugar donde se merece" pic.twitter.com/6mHZiCMT3J — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) September 12, 2025

Noticia al Día