Jordan Chiles rompe el silencio tras perder el bronce olímpico: "No tengo palabras, es muy injusto"

La gimnasta estadounidense Jordan Chiles, quien tras una revisión había ganado la medalla de bronce en París 2024, pero que días después fue despojada de la misma por una decisión del TAS, decidió romper el silencio.

Tras varios días alejada de las redes sociales, Chiles ha publicado este jueves un comunicado después de conocerse que el TAS no aceptó el recurso de Estados Unidos para reclamar su medalla de bronce y donde ha querido comentar lo que ha vivido este tiempo.

"Me he visto sobrepasada por todo el amor que he recibido en los últimos días. También quiero dar las gracias a mi familia, compañeras, entrenadores, aficionados, a la USAG (la Federación de Gimnasia de Estados Unidos) y al USOPC (el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos) por su inquebrantable apoyo durante este tiempo tan difícil", expresó Chiles.

A su vez, manifestó: "Mientras celebraba mis éxitos olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado mi medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por la USAG, que presentaba pruebas concluyentes de que mi puntuación seguía todas las reglas, pero ese recurso no tuvo éxito”.

La gimnasta dice que la decisión es muy injusta: "No tengo palabras. Esa decisión es muy injusta y es un golpe importante no solo para mí, sino para todos los que me han acompañado en este viaje. También ha sido descorazonador los ataques racistas que he recibido en las redes sociales, que han sido erróneos y muy dolorosos. He dedicado mi corazón y mi alma a este deporte y estoy orgullosa de representar mi cultura y a mi país”.

En este caso, finalizó: “Ahora me enfrento a uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Créanme cuando digo que he tenido muchos. Afrontaré este desafío como hice con otros y haré todo lo posible para que se haga justicia. Creo que, al final de este viaje, las personas que tienen el control harán lo correcto”.

