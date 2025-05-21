José Alguacil es ratificado como mánager de Leones del Caracas

Leones del Caracas oficializó este miércoles la continuidad de José Alguacil como mánager del equipo para la próxima campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A través de su cuenta en la red social X, el equipo capitalino destacó que Alguacil cumplirá su quinto año al frente de la novena, reafirmando su liderazgo en la cueva melenuda.

"¡Temporada 2025-2026! José Alguacil sigue al mando como nuestro mánager. Su quinto año será clave para alcanzar grandes objetivos", expresó el conjunto en su publicación.

El equipo también adelantó que próximamente dará a conocer la composición del cuerpo técnico que acompañará al estratega en la nueva temporada.