José Altuve conectó su jonrón 12 de la campaña en paliza de Astros

El venezolano José Altuve conectó su cuadrangular número 12 de la campaña este miércoles 18 de junio en la paliza de Astros de Houston 12-4 sobre Atléticos de Oakland.

El criollo lo hizo en la parte alta del sexto episodio con dos hombres en base ante los envíos de T.J McFarland para ampliar la ventaja a 5-1.

"Astro Boy” se fue de 4-3 con par de sencillos, jonrón, tres impulsadas y una anotada, dejando su promedio en .277 con 12 vuelacercas esta campaña. Llegó a 241 bambinazos en su carrera.

Los Astros de Houston son líderes de la División Oeste de la Liga Americana con récord de 43 victorias y 31 derrotas.

Jose Altuve drives in 3 runs with one big swing! pic.twitter.com/hI3iry4aVN — MLB (@MLB) June 19, 2025

