Sábado 09 de agosto de 2025
Deportes

José Altuve llega a los 20 estacazos en la temporada y continúa marcando historia en las Grandes Ligas

El criollo ostenta ocho campañas con 20 o más´vuelacercas en las Grandes Ligas

Por Daniel García

José Altuve llega a los 20 estacazos en la temporada y continúa marcando historia en las Grandes Ligas
El camarero venezolano José Altuve continúa marcando la historia dentro de las Grandes Ligas, al conectar su jonrón número 20 de la temporada en el triunfo de los Astros de Houston 5-3 sobre los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

El batazo llegó en la primera entrada, cuando Altuve madrugó al lanzador novato Cam Schider con un cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo. Este estacazo no solo abrió el marcador para los siderales, sino que reafirmó su condición de “verdugo” de los Yankees, ante el cual ha conectado 14 jonrones de por vida.

Con este cuadrangular, Altuve alcanza su octava temporada con al menos 20 jonrones, consolidándose como uno de los peloteros venezolanos más consistentes en la historia de la MLB. Solo figuras como Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Bobby Abreu y Magglio Ordóñez han superado esa marca en más campañas.

Además, se une a una élite de segunda bases con siete o más temporadas de 20 cuadrangulares, junto a nombres como Craig Biggio, Dan Uggla y Rogers Hornsby

Lee también: 100 niños tendrán la oportunidad de entrenar gratis con Juan Arango y Renny Vega en el "Campamento de las Leyendas"

