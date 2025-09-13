José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

El legendario segunda base venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, llegó a 25 bambinazos durante la presente temporada este viernes 12 de septiembre en la victoria de su equipo 11-3 ante los Bravos de Atlanta.

Altuve la sacó en la parte alta del lanzador derecho Dame Dunning para aumentar la ventaja de Astros 11-0 frente a Atlanta.

‘Astro Boy’ alcanzó los 254 cuadrangulares de por vida y a 2377 imparables en su reconocida trayectoria en las Grandes Ligas. Además, llegó a 70 carreras impulsadas en esta zafra.

Los Astros son líderes de la División Este de la Liga Americana con récord de 80 triunfos y 68 reveses (igualados con los Marineros de Seattle).

Jose Altuve lifts off 🚀 pic.twitter.com/NkTsrfFRIc — MLB (@MLB) September 13, 2025

