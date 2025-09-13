José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

El relevista venezolano de los Filis de Filadelfia, José Alvarado, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, por lo que se perderá el resto de la temporada.

Antes de su suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, Alvarado contaba con récord de cuatro victorias y una derrota, con efectividad de 2.70 y siete salvados.

Su regreso había ilusionado a toda la fanaticada de Filis; sin embargo, esta lesión cambió todos los planes del equipo de cara a lo que queda de campaña.

El manager de los Filis, Rob Thomson, describió la lesión de Alvarado como "bastante leve, pero suficiente para ponerlo en la lista de lesionados". Asimismo, agregó que el plan ahora es prepararlo para la próxima temporada.

#Phillies reliever Jose Alvarado's 2025 season has been ended due to a forearm strain:https://t.co/tSkZDhKNwH pic.twitter.com/Z54OwIVvkp — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) September 13, 2025

Noticia al Día / AtBat