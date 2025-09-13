Sábado 13 de septiembre de 2025
Deportes

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Antes de su suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, Alvarado contaba con récord de cuatro victorias y una derrota, con efectividad de 2.70 y siete salvados

Por Christian Coronel

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El relevista venezolano de los Filis de Filadelfia, José Alvarado, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, por lo que se perderá el resto de la temporada.

Antes de su suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, Alvarado contaba con récord de cuatro victorias y una derrota, con efectividad de 2.70 y siete salvados.

Su regreso había ilusionado a toda la fanaticada de Filis; sin embargo, esta lesión cambió todos los planes del equipo de cara a lo que queda de campaña.

El manager de los Filis, Rob Thomson, describió la lesión de Alvarado como "bastante leve, pero suficiente para ponerlo en la lista de lesionados". Asimismo, agregó que el plan ahora es prepararlo para la próxima temporada.

Noticia al Día / AtBat

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Noticias Relacionadas

Deportes

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Antes de su suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, Alvarado contaba con récord de cuatro victorias y una derrota, con efectividad de 2.70 y siete salvados
Deportes

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

El número ’10’ se quedó en el gimnasio realizando tratamiento específico y diferenciado para mejorar de sus problemas físicos

Deportes

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

Alcanzó los 254 cuadrangulares de por vida y a 2377 imparables en su reconocida trayectoria en las Grandes Ligas
Deportes

LVBP anunció suspensión de siete peloteros por violación al Programa Antidopaje

De acuerdo con el artículo 40 del Capítulo V del Código de Ética y Disciplina de la LVBP, cada jugador cuenta con un plazo de veinticuatro (24) horas para interponer su recurso de apelación

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025