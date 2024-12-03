José “Cafecito” Martínez sobre superar a su padre en jonrones: “es un sentimiento increíble”

Tras conectar el pasado 2 de noviembre su vuelacerca número 40 de por vida y dejar atrás la marca personal de su padre con 39, José “Cafecito” Martínez comentó en una entrevista para Noticia Al Día en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo como vivió ese momento en específico y lo que significa para su carrera lograr dicha hazaña.

“Fue tremendo y especial, como tú dices, es un sentimiento increíble, ósea todavía no puedo decir que fue lo que sentí o que es lo que siento todavía, pero de verdad fue grande, creo que respetado siempre por mí, por mucha gente aquí en esta liga y gracias a Dios las cosas salieron” expresó el oriundo de La Guaira.

Al momento de la entrevista, Martínez le faltaba superar a su progenitor Carlos “Café” Martínez en el renglón de extrabases, faltándole solo cinco para conseguirlo. Cuando se le preguntó sobre si le producía alguna emoción o si creía que compartía el legado con su papá, manifestó lo siguiente:

“Estar cerca o pasarlo, ese significado que da que estemos juntos en muchos renglones es bastante especial, por el hecho de que siempre he dicho que iba a hacer lo posible porque lo recordarán en todo momento y creo que estoy haciendo lo correcto, representar ese legado que gracias a Dios me ha salido bien”.

Recientemente batió dos nuevos records, pues el 24 de noviembre arribó a 20 juegos en fila pegando indiscutibles, igualando al estadounidense Duane Kuiper, quien en la campaña 1975/1976 estableció el récord.

El 27 de noviembre disputó su desafío número 508 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, superando los 507 duelos de su papá “Café” Martínez” en las 15 temporadas que estuvo presente en la liga.

De esta manera, “Cafecito” sigue aumentando su legado en la pelota criolla al superar anteriormente a su antecesor en extrabases, turnos en el plato y cuadrangulares, figurando como un toletero que será recordado por su habilidad y destreza con el madero.

Noticia Al Día

Fernando Luzardo/Pasante