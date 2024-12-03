Sábado 20 de septiembre de 2025
Deportes

José “Cafecito” Martínez sobre superar a su padre en jonrones: “es un sentimiento increíble”

Tras conectar el pasado 2 de noviembre su vuelacerca número 40 de por vida y dejar atrás la marca personal…

Por pasante2

José “Cafecito” Martínez sobre superar a su padre en jonrones: “es un sentimiento increíble”
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tras conectar el pasado 2 de noviembre su vuelacerca número 40 de por vida y dejar atrás la marca personal de su padre con 39, José “Cafecito” Martínez comentó en una entrevista para Noticia Al Día en el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo como vivió ese momento en específico y lo que significa para su carrera lograr dicha hazaña.

“Fue tremendo y especial, como tú dices, es un sentimiento increíble, ósea todavía no puedo decir que fue lo que sentí o que es lo que siento todavía, pero de verdad fue grande, creo que respetado siempre por mí, por mucha gente aquí en esta liga y gracias a Dios las cosas salieron” expresó el oriundo de La Guaira.

Al momento de la entrevista, Martínez le faltaba superar a su progenitor Carlos “Café” Martínez en el renglón de extrabases, faltándole solo cinco para conseguirlo. Cuando se le preguntó sobre si le producía alguna emoción o si creía que compartía el legado con su papá, manifestó lo siguiente:

“Estar cerca o pasarlo, ese significado que da que estemos juntos en muchos renglones es bastante especial, por el hecho de que siempre he dicho que iba a hacer lo posible porque lo recordarán en todo momento y creo que estoy haciendo lo correcto, representar ese legado que gracias a Dios me ha salido bien”.

Recientemente batió dos nuevos records, pues el 24 de noviembre arribó a 20 juegos en fila pegando indiscutibles, igualando al estadounidense Duane Kuiper, quien en la campaña 1975/1976 estableció el récord.

El 27 de noviembre disputó su desafío número 508 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, superando los 507 duelos de su papá “Café” Martínez” en las 15 temporadas que estuvo presente en la liga.

De esta manera, “Cafecito” sigue aumentando su legado en la pelota criolla al superar anteriormente a su antecesor en extrabases, turnos en el plato y cuadrangulares, figurando como un toletero que será recordado por su habilidad y destreza con el madero.

Lee también: Harold Castro y Renato Núñez comparten el Jugador del Mes en la LVBP

Noticia Al Día

Fernando Luzardo/Pasante

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hidrolago informa que activó el servicio de agua en estas tres parroquias de Maracaibo

Hidrolago informa que activó el servicio de agua en estas tres parroquias de Maracaibo

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del "Médico de los Pobres"

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

Noticias Relacionadas

Zulia

Hidrolago informa que activó el servicio de agua en estas tres parroquias de Maracaibo

Caracciolo Parra Pérez, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl Leoni reciben el servicio.
Deportes

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

El atacante español no estará disponible ante Getafe
Deportes

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

El criollo no pudo evitar la derrota de los Rays como locales
Deportes

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

El criollo está a dos vuelacercas de empatar su récord personal y a tres de llegar a los 50 estacazos en Grandes Ligas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025