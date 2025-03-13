Lunes 22 de septiembre de 2025
José Contreras fue la figura de Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores

El arquero venezolano fue la figura de su equipo, siendo vital para la clasificación a la fase de grupos

Por Christian Coronel

José Contreras fue la figura de Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores
Corinthians superó 2-0 a Barcelona de Guayaquil este miércoles 12 de marzo en el Neo Química Arena, pero el conjunto ecuatoriano clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores por el 3-0 de la ida.

El arquero venezolano fue la figura de su equipo, mientras que el zuliano José "Brujo" Martínez (Corinthians) fue titular y disputó 64 minutos.

Ambos futbolistas forman parte de los convocados por el argentino Fernando «Bocha» Batista para los dos duelos Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Vinotinto deberá enfrentar a Ecuador como visitante (21 de marzo) y a Perú como local (25 de marzo).

