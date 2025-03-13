José Contreras fue la figura de Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores

Corinthians superó 2-0 a Barcelona de Guayaquil este miércoles 12 de marzo en el Neo Química Arena, pero el conjunto ecuatoriano clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores por el 3-0 de la ida.

El arquero venezolano fue la figura de su equipo, mientras que el zuliano José "Brujo" Martínez (Corinthians) fue titular y disputó 64 minutos.

Ambos futbolistas forman parte de los convocados por el argentino Fernando «Bocha» Batista para los dos duelos Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Vinotinto deberá enfrentar a Ecuador como visitante (21 de marzo) y a Perú como local (25 de marzo).

🧤🤩 ¡José Contreras y una noche a pura atajada en la vuelta de la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/ZwB9kwGIpU — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 13, 2025

