José "Grillo" Vargas se une a Brillantes del Zulia

El experimentado jugador venezolano José Vargas, fue anunciado este miércoles como nueva incorporación de Brillantes del Zulia para la venidera temporada de la SPB que inicia el próximo mes de marzo.

El mayor de los hermanos Vargas llega procedente de los Toros de Aragua, donde dejó promedio de 10.3 puntos, 5.5 rebotes y 3.2 asistencias en 21 juegos jugados.

El espigado alero, de 42 años, aportará experiencia al equipo de sol y garra. A lo largo de su trayectoria como seleccionado, participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Copa del Mundo FIBA 2019 y fue de gran apoyo para equipo nacional durante años, ayudando a Venezuela a alcanzar su primer título en el Campeonato FIBA Américas en 2015.

Vargas vistió el uniforme de Guaros de Lara, Marinos de Oriente, Toros de Aragua, Trotamundos de Carabobo, Gigantes de Guayana y ahora lucirá la púrpura de Brillantes del Zulia.

Lee también: Marcelo anunció su retiro del fútbol tras 20 años de carrera