José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El lanzador venezolano José Suárez tuvo una actuación sobresaliente en su regreso a las Grandes Ligas, liderando a los Bravos de Atlanta a una victoria de 6-3 sobre los Nacionales de Washington en el primer juego de la doble cartelera disputada este martes.

Suárez, quien no lanzaba en la MLB desde abril, fue llamado desde Triple-A y respondió con una apertura dominante. El criollo trabajó siete sólidas entradas en las que permitió solo dos carreras, cinco imparables y ponchó a nueve bateadores, consolidando así su segundo triunfo de la temporada y dejando su récord en 2-0.

La ofensiva de los Bravos también respaldó al zurdo venezolano, destacando los cuadrangulares de Matt Olson, quien conectó jonrón por cuarto juego consecutivo, y Jurickson Profar, que aportaron al marcador desde temprano.

Con esta actuación, José Suárez reafirma su potencial como pieza clave en la rotación de Atlanta, especialmente en esta etapa decisiva de la temporada.

Lee también: Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada