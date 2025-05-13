Josef Martínez lanzó la primera bola en el juego de Gigantes y Cascabeles

Este lunes, el futbolista venezolano Josef Martínez fue el encargado de ejecutar el primer lanzamiento del juego entre los Gigantes de San Francisco y los Cascabeles de Arizona en el Oracle Park.

El estelar delantero de la MLS compartió con su compatriota Luis Matos, quien fue el encargado de recibir el lanzamiento del vinotinto que milita en el San Jose Earthquakes, equipo de la región californiana en el balompié estadounidense.

Martínez es uno de los futbolistas extranjeros con mayor éxito en la MLS, liga en donde acumula más de 120 goles tras sus pasos por Atlanta United, Inter de Miami y CF Montreal.

