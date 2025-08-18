Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

El delantero Josef Martínez, actual jugador del San Jose Earthquakes, alcanzó este domingo 17 de agosto la marca de 128 goles en la Major League Soccer (MLS), tras anotar en el encuentro frente al San Diego FC.

Con este tanto, el valenciano se consolida como uno de los máximos goleadores en la historia de la liga estadounidense y el futbolista venezolano más prolífico en competiciones internacionales. Pese al gol, Martínez (72) no evitó la caída de su equipo ante San Diego FC que remontó para llevarse la victoria 2-1.

Martínez, de 32 años, debutó en la MLS en 2017 con el Atlanta United, donde conquistó la MLS Cup y fue galardonado como Jugador Más Valioso (MVP). Desde entonces, ha defendido los colores de Inter Miami CF, CF Montréal y actualmente San Jose Earthquakes, manteniendo un promedio goleador que lo ubica entre los referentes de la liga.

Actualmente, el atacante carabobeño es máximo goleador venezolano en la historia de la MLS, segundo jugador latinoamericano con más goles en la liga y único venezolano con más de 100 goles en una liga de fuera de Sudamérica

