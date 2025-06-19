Miércoles 24 de septiembre de 2025
Deportes

Jubilados del IND y Proyecto Deporte Soy dan gran bienvenida a Betulio González

Una representación del gremio entregó reconocimiento al triple campeón mundial de boxeo

Por Christian Coronel

Jubilados del IND y Proyecto Deporte Soy dan gran bienvenida a Betulio González
Los agasajos y muestras de cariño por parte de quienes quieren y admiran a Betulio González no cesan tras su llegada de Estados Unidos hace 13 días, a su querido municipio San Francisco.

Foto: Luis Bravo

Esta vez le tocó a la Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Deportes del estado Zulia, quienes, en conjunto con el proyecto Deporte Soy Siglo 21, le brindaron una cordial bienvenida en el marco de un sencillo, pero muy sentido acto celebrado en el restaurante Parrilla La Sabrosa de la urbanización San Francisco.

Foto: Luis Bravo

La reunión fue escenario además para la entrega de un reconocimiento al eterno campeón, que expresa gráficamente la rica historia del gladiador nacido en Santa Bárbara, criado en La Concepción y residenciado en San Francisco por más de medio siglo.

Foto: Luis Bravo

Hasta ahora ha sido la mayor expresión de afecto y regocijo manifestada en su tierra por el regreso de esta reconocida gloria del pugilismo internacional quién, junto con Luis Aparicio Montiel, simbolizan las mayores grandezas vivientes del Zulia en el deporte.

Foto: Luis Bravo

"Este reconocimiento para mí es otro motivo de orgullo y le agradezco a todos ustedes por brindármelo. De alguna forma nos hace recordar los campeonatos nacionales, panamericanos y mundiales que ganamos en nuestra carrera de boxeador", dijo el expegador de 75 años.

En el acto se dieron cita Edin Morillo, presidente de la Asociación de Jubilados del IND Zulia, Luis Urribarrí, presidente del proyecto Deporte Soy siglo 21, Enrry Rosales de la Federación Venezolana de Béisbol, Margelis Chacín, Mauro Méndez, Reina Hidalgo, Edinson Aparicio, Franklin García, Asdrúbal Bravo y Albenis Portillo.

"Betulio se merece este y muchos otros homenajes después de cuatro años de ausencia. Nosotros le hemos querido hacer saber que somos sus amigos y que cuenta con nosotros, además de hacerle sentir la grandeza de su gloria", expuso Edin Morillo presidente de la Asojubilados IND Zulia.

El eterno campeón no ocultó su emoción por la expresión de cariño de sus amigos, a quiénes ayudó en sus luchas reivindicativas cuando estaba activo en el pugilismo y su figura abría puertas en las altas esferas gubernamentales del país.

Luis Bravo

Foto: Luis Bravo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
