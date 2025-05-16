Juegos Olímpicos de Los Ángeles activarán servicio de taxis aéreos

Con la intención de aliviar el tráfico durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el comité organizador LA28 ha anunciado una asociación con la compañía aeroespacial Archer Aviation para desplegar una flota de taxis aéreos, alternativa que busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Taxis voladores en puntos clave

El servicio operará desde una red de vertipuertos en ubicaciones estratégicas, como el Estadio SoFi de Inglewood y el Memorial Coliseum de Los Ángeles, permitiendo a los asistentes evitar los embotellamientos característicos de la ciudad.

Las aeronaves utilizadas serán los modelos eléctricos Midnight, diseñados para despegue y aterrizaje vertical, con capacidad de hasta cuatro pasajeros, menos ruido y menores emisiones que los helicópteros tradicionales. Los vuelos tendrán una duración estimada de 10 a 20 minutos, conectando zonas clave como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Hollywood, el condado de Orange y Santa Mónica.

Costo y gestión del servicio

Aunque el precio aún no ha sido revelado, se estima que los viajes costarán aproximadamente lo mismo que un servicio de Uber de alta gama. La propia plataforma de transporte será la encargada de gestionar las solicitudes a través de su aplicación.

Además de esta solución aérea, se estudia la viabilidad de taxis acuáticos como otra alternativa de movilidad para los millones de asistentes que se esperan en el evento.

Con este proyecto, Los Ángeles busca revolucionar la manera en que se trasladan los visitantes, combinando innovación tecnológica y sostenibilidad para enfrentar los desafíos logísticos de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Noticia al Día / EFE

