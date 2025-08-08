Viernes 08 de agosto de 2025
Deportes

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

El bowling y el ráquetbol entraron en el programa deportivo de Lima 2027

Por Daniel García

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas
Foto; Agencias
La LXIII Asamblea General de la organización Panam Sports, reunida en la ciudad paraguaya de Luque, aprobó este jueves la inclusión del bowling y el ráquetbol como nuevos deportes en el programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Des esta forma, el número de especialidades para el certamen subirá a 38, informó Neven Ilic, presidente de la organización deportiva panamericana que agrupa a 41 países.

«A solicitud de muchos Comités Olímpicos Nacionales y por lo que representan estos deportes en nuestro continente, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports, y con la aprobación de la Asamblea General, hemos decido incluir el bowling y el ráquetbol en el programa deportivo de Lima 2027″, señaló Ilic, según un comunicado de la organización.

La institución agregó que «tanto el bowling como el ráquetbol estarían participando juntos en el programa por quinta vez consecutiva desde los Juegos de Guadalajara en 2011″.

La Asamblea General de Panam Sports, que durará dos días, examinará también las candidaturas de Asunción y de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói para organizar los Juegos Panamericanos de 2031.

Ilic y el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, inauguraron la Asamblea reunida en la ciudad de Luque a propósito de la celebración desde el sábado de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

 Peña, quien dio un discurso de bienvenida, destacó que su país quiere ganar la candidatura para organizar los Panamericanos de mayores de 2031.

EFE

Lee también: Oriana Pacheco aportó medallas para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Temas:

Última Hora

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Zulia

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

El recién electo alcalde Gian Carlo Di Martino, bajo el convenio de la Alcaldía de Maracaibo, Gobernación del Estado Zulia…
Al Dia

Gregory Vargas anuncia su retiro en la selección nacional de baloncesto

El piloto venezolano cierra ciclo con el seleccionado nacional tras 15 años

Al Dia

Oriana Pacheco aportó medallas para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

La zuliana obtuvo cuatro medallas para la región en la justa deportiva
Deportes

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

El defensor español será compañero de equipo de Cristiano Ronaldo y Joao Félix


