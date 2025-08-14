Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

La venezolana Mónica Leydar estuvo cerca de subir al podio y finalizó cuarta en el tercer día de natación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Leydar agenció 4:57.76 en los 400 metros individual combinado, en la prueba dominada por la argentina Agostina Hein, con récord de la prueba de 4:38.41.

“Es la segunda vez que culmino cuarta. Muy orgullosa. En esta final era la menor de todas las competidoras. Un tiempo complicado de repetir. Lo nadé en mayo y de verdad que no he parado de trabajarlo”, expresó Leydar.

“Es muy complicado mantener los cuatro estilos para que te funcionen de manera individual igual. Pero para eso trabajamos. Con mi edad puedo llegar a la próxima edición de los juegos y trabajaré más que nunca para llegar al podio”, finalizó.

Sebastián González también compitió en la final de esta misma prueba en versión masculina y concluyó octavo con 4:34.24 segundos. La competencia fue ganada por el brasileño Stephan Steverink con marca de 4:16.06. Sumó su quinta medalla de oro en la justa.

En la final B, de los 50 metros libres femenino, Daniela Pacheco culminó tercera con 26.74 segundos. En la misma prueba, Fabiana Pesce terminó séptima con 27.02.

Emil Pérez se colocó octavo en la final B masculina de la misma prueba con registro de 23.37 segundos. Raúl Briceño, Jorge Otaiza, Emil y Dennis Pérez fueron descalificados en la final de los 4×200 metros libres masculino por adelantar la salida en uno de los relevos.

Lee también: Juegos Panamericanos Junior: El venezolano Alberto Torres ganó la medalla de plata en ciclismo de pista

Noticia al Día / Prensa Venezuela