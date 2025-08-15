Viernes 15 de agosto de 2025
Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Koundé, de 26 años, cuya vinculación expiraba en 2027, llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del Sevilla

Por Christian Coronel

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030
El FC Barcelona hizo oficial este viernes 15 de agosto la renovación del defensa francés Jules Koundé hasta el 30 de junio de 2030.

Koundé, de 26 años, cuya vinculación expiraba en 2027, llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del Sevilla.

La firma del nuevo contrato del futbolista francés será rubricado en un acto que contará con la participación de Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, informó el Barça a través de un comunicado oficial.

La noticia ya había sido anunciada por el propio Koundé durante la gira del equipo por Asia, a finales de julio, cuando afirmó que estaba «todo listo para renovar hasta 2030» cuando regresaran a Barcelona, además de detallar que las negociaciones fueron «rápidas».

Noticia al Día / EFE

