Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El FC Barcelona hizo oficial este viernes 15 de agosto la renovación del defensa francés Jules Koundé hasta el 30 de junio de 2030.

Koundé, de 26 años, cuya vinculación expiraba en 2027, llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del Sevilla.

La firma del nuevo contrato del futbolista francés será rubricado en un acto que contará con la participación de Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, informó el Barça a través de un comunicado oficial.

La noticia ya había sido anunciada por el propio Koundé durante la gira del equipo por Asia, a finales de julio, cuando afirmó que estaba «todo listo para renovar hasta 2030» cuando regresaran a Barcelona, además de detallar que las negociaciones fueron «rápidas».

Más años.

Más pasión.

Kounde 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/imCAxhuEwi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2025

Noticia al Día / EFE