Julián Álvarez anotó doblete y Atlético de Madrid avanzó en la Copa del Rey

Atlético de Madrid venció 2-0 a Vic (equipo de sexta división) este jueves 31 de octubre en el estadio Hipòlit Planàs por la primera ronda de la Copa del Rey.

El argentino Julián Álvarez, quien entró de cambio, fue el más destacado, al anotar doblete (uno de penal) y llegando a seis tantos con la camiseta del ‘Atleti’.

Antes del encuentro, el equipo anunció, mediante sus redes sociales, que el domingo, frente a las puertas 29 y 30 del Riyadh Air Metropolitano, la Fundación Atlético de Madrid realizará una recogida de material para ayudar a más víctimas de mas inundaciones.

Después de esto, el conjunto de Diego Pablo "Cholo" Simeone deberá recibir a la Unión Deportiva Las Palmas en la próxima jornada de LaLiga. Por su parte, el Vic hará lo propio ante el Sant Andreu por la quinta ronda de la Copa Cataluña.

Logramos la clasificación a la segunda ronda de la Copa del Rey ❤️🤍 pic.twitter.com/FHRbCkjEO1 — Atlético de Madrid (@Atleti) October 31, 2024

